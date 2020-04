Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg Munzingen: Versuchter Geldbeuteldiebstahl in Supermarkt - Die Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.04.2020, gegen 20:00 Uhr kam es in einem Supermarkt in der St.-Erentrudis-Straße in Freiburg Munzingen zu einem versuchten Diebstahl eines Geldbeutels aus dem Einkaufswagen eines Kunden. Der bislang unbekannte Täter soll den Geldbeutel eingesteckt und den Laden verlassen haben. Der Täter konnte im Anschluss durch den Ladendetektiv aufgehalten werden. Hierbei konnte der Geldbeutel wiedererlangt werden, der unbekannte Täter konnte jedoch zu Fuß in Richtung Reute flüchten.

Beschreibung des Täters: ca. 1,85m , schlank, schwarzes Muskelshirt, grau schwarze Basecap, dunkelblonde Haare, lange schwarze Arbeiterhose, grau-anthraziter Rucksack

Das Polizeirevier Freiburg Süd (0761 882-4421) sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Robert Holderied

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 / 882-1022

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell