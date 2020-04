Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Geparkter VW beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein in der Nagaistraße in Bad Säckingen geparkter schwarzer VW Eos wurde im Zeitraum von Donnerstag, 09.04.2020, bis Montag, 13.04.2020, beschädigt. Vermutlich beim Rangieren war ein unbekanntes Fahrzeug gegen den VW gestoßen und verursachte an diesem einen Schaden von rund 2000 Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.

