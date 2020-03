Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Nötigung im Straßenverkehr

Papenburg (ots)

Am Montag vergangener Woche um ca. 14:30 Uhr kam es in Papenburg zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Der Fahrer eines weißen Sprinters befuhr die Straße "Erste Wiek links" aus Richtung Klostermoor kommend in Richtung Papenburg/Splitting. Er bedrängte hierbei einen vor ihm fahrenden grauen VW Passat einer jungen Familie. Der Fahrer des Passats wurde zudem nachdem er vom Sprinter-Fahrer überholt wurde, von diesem ausgebremst. Nur durch ein beherztes Bremsen des VW-Fahrers konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Die Polizei Papenburg (04961-9260) sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

