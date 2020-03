Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Tankbetrug

Wietmarschen (ots)

Am 28. Februar, um 18:49 Uhr, kam es bei einer Tank- und Rastanlage an der A31 in Wietmarschen zu einem Tankbetrug. Eine bislang unbekannte Person betankte seinen blauen Kia Rio Kombi, Typ DC mit 38,97 Litern Super E5 und fuhr davon ohne zu bezahlen. Das Fahrzeug wurde ohne Kennzeichen geführt. Der Unbekannte trug dunkle Kleidung und eine schwarze Baseballmütze. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wietmarschen, Tel. 05925/9057956, in Verbindung zu setzen.

