Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugenaufruf

Papenburg (ots)

Am Samstag gegen 17:30 Uhr fiel Passanten auf der Goethestraße in Papenburg ein Mann in einem Pkw auf, der mittig auf der Straße stand. Die Passanten sprachen den 51-Jährigen an und alarmierten den Rettungsdienst. Es stellte sich heraus, dass er alkoholisiert und zudem verwirrt war. Er wurde daraufhin von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Da die näheren Umstände der Situation in der Goethestraße bislang noch unklar sind, werden die Passanten sowie weitere Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Papenburg, Tel. 04961/9260, in Verbindung zu setzten.

