Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Nordhorn (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:30 Uhr kam es im Gildehauser Weg in Nordhorn zu einer Körperverletzung. Dabei soll der bislang unbekannte Täter unvermittelt auf einen 18-Jähringen eingeschlagen haben. Der 18-Jährige hatte zuvor offensichtlich versucht, einen Streit zwischen dem Täter und seiner Freundin zu schlichten. Der Unbekannte soll eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose getragen haben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921/3090, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell