Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Waldbreitbach - Mit Benzin gezündelt und Teerdecke beschädigt

Waldbreitbach (ots)

Unbekannte Täter dürften in der Nacht vom 17.09.2019 auf den 18.09.2019 zunächst Benzin aus einem mitgebrachten roten Kanister auf dem Fußgängerüberweg und auf der Fußgängerbrücke hinter der Deutschherrenschule in Waldbreitbach ausgeschüttet und angezündet haben. Hierbei ist Sachschaden an der Teerdecke und an zwei Absperrpollern entstanden. Anschließend wurde der, zumindest noch mit Benzinanhaftungen versehene, Kanister in der Wied entsorgt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/9520

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell