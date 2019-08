Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Grenzach-Wyhlen, Grenzach

Am 23.08.2019 im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr wurde die Heckscheibe eines Fiat Doblo beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600,00 Euro. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in einer Grundstückseinfahrt in der Straße "Im Proli" geparkt.

Hinweise werden durch den Polizeiposten Grenzach unter Tel.: 0762498900 entgegengenommen.

Vo / FLZ PP FR

