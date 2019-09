Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verdacht eines Straßenraubes

Mudersbach (ots)

Am Montag, den 16.09.2019 kam es in Mudersbach in der Industriestraße zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, infolgedessen ein 23 Jahre alter Mann schwer verletzt wurde. Durch vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer wurde die Polizei verständigt, die Täter konnten sich jedoch zwischenzeitlich von der Örtlichkeit entfernen. Es liegen Hinweise auf einen blauen VW Golf mit Marburger Kennzeichen (MR) vor.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung, wer Angaben zu den Beteiligten Personen machen kann oder verdächtige Fahrzeuge gesehen hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

