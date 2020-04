Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Diebstahl von Motorroller - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 14.04.20, zwischen 17.45 und 21 Uhr, wurde in der Turmstraße in Lörrach ein abgestellter Motorroller der Marke Kymco entwendet. Der Diebstahlschaden liegt bei etwa 350 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen. Möglicherweise musste die Täterschaft das Lenkradschloss überwinden.

