Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel: Verkehrsunfall an der Autobahnzufahrt

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 14.04.2020 gegen 22.20 Uhr, kam es an der Autobahnanschlussstelle Riegel zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige PKW Führerin befuhr die L 113 von Endingen in Richtung Malterdingen. An der Autobahnzufahrt bog sie mit ihrem Fahrzeug nach links auf die Autobahnzufahrt Richtung Norden ein und übersah hierbei ein entgegenkommendes Fahrzeug. Im Einmündungsbereich kam es zur Frontalkollision der beiden Fahrzeuge. Die abbiegende Unfallverursacherin wurde leicht, der entgegenkommende 24-jährige Fahrzeugführer schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von geschätzten 12.000 Euro.

REM/td js

Medienrückfragen bitte an:

Jan Schmidt

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 / 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell