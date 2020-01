Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Gladbach, 12.01.2020, 21:12 Uhr, Korschenbroicher Straße (ots)

Die Feuerwehr wurde heute Abend zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Korschenbroicher Straße gerufen. Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass es in einer Küche zu einem Brand gekommen war. Die meisten Bewohner hatten bereits ihre Wohnung verlassen und befanden sich vor dem Gebäude. Der Wohnungsinhaber hatte selber Löschversuche vorgenommen. Ein Angriffstrupp mit Pressluftatmer und kleinem Löschgerät löschte den Brand und entrauchte die Wohnung. Verletzt wurde niemand. Nach etwa 30 Minuten konnten alle Personen zurück in ihre Wohnungen. Durch die vorhandenen Rauchwarnmelder in der Wohnung wurde der Brand schnell im gesamten Mehrfamilienhaus bemerkt.

Im Einsatz waren die Feuer- und Rettungswachen I (Neuwerk) und III (Rheydt) und die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungsdienst und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Martin Bonn

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell