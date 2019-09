Polizei Dortmund

POL-DO: Spielhalle in Kirchlinde überfallen - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Freitagabend (13. September) eine Spielhalle in Kirchlinde überfallen. Er flüchtete anschließend zu Fuß vom Tatort.

Ersten Ermittlungen zufolge betrat der Mann gegen 23 Uhr die Spielhalle in der Straße Bärenbruch. Mit einem Messer forderte er die Angestellte auf, die Tageseinnahmen auszuhändigen. Seine Forderung unterstrich er, indem er über den Tresen kletterte und sich der Angestellten näherte. Den Bargeldbetrag steckte der Täter in einen mitgebrachten Beutel. Er flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Süden. Die Angestellte blieb unverletzt.

Der Verdächtige trug zur Tatzeit eine schwarze Hose mit aufgesetzten Taschen und einen grau-schwarz gestreiften Pullover. Zudem war er mit einem Strumpf und einer dunklen Basecap maskiert.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Rufnummer 0231-132-7441.

Hinweis für Medienvertreter: Ihre Nachfragen zu dieser Pressemeldung richten Sie bitte ab Montag zu den üblichen Geschäftszeiten an die Pressestelle der Dortmunder Polizei.

