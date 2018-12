POL-HAM: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Lohauserholz (ots) - Am Samstag, den 1. Dezember, gegen 17.45 Uhr, versuchten unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus auf der Östingstraße einzubrechen. Hierzu schlugen sie die Scheibe eines Fensters im Erdgeschoss der Wohnung ein. Die Eindringliche ließen von ihrem Vorhaben ab, als sich der im Hause befindliche Bewohner durch lautes Rufen bemerkbar machte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. (es)

