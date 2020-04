Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Über 2 Promille

Freiburg (ots)

Am späten Montagabend, 13.04.2020 stoppte die Polizei in einem Waldkircher Ortsteil einen Autofahrer. Dieser war zuvor aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen. Bei der Überprüfung stellte sich schnell heraus, dass der junge Mann mit über 2 Promille Atemalkoholvolumen unterwegs war. Besonders erschreckend war für die Beamten, dass er seine kleine Tochter als Beifahrerin dabeihatte. Das Ergebnis der entnommenen Blutprobe wird mit dafür herangezogen, ob und wann der nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigte Autofahrer wieder ein motorisiertes Fahrzeug lenken darf. Die Ermittlungen dauern an.

