Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Gartenhütten aufgebrochen

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Samstag, 11.04.2020, sind Unbekannte in zwei Gartenhütten bei Wehr eingebrochen. Die Hütten, die im Gewann "Großes Zelg" liegen, wurden gewaltsam geöffnet. Aus einer wurde eine Kettensäge, ein Notstromaggregat und der Motor eines Rasentrimmers gestohlen. Ob aus der anderen Hütte etwas wegkam, ist noch nicht bekannt. Der Schaden liegt aber in jeden Fall im vierstelligen Bereich. Der Polizeiposter Wehr (Kontakt 07762 8078-0) hat die Ermittlungen übernommen.

