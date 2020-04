Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Männer widersetzten sich Kontrolle

Freiburg (ots)

Nach der Beschwerde einer Bürgerin am Samstagabend, 11.04.2020, über eine Gruppe junger Männer auf dem Viehmarktplatz in WT-Waldshut widersetzten sich zwei einer polizeilichen Kontrolle. Gegen 22:45 Uhr hatte sich eine Frau über das Verhalten der Gruppe beschwert. Eine Polizeistreife traf auf dem Viehmarktplatz auf sechs junge Männer. Ein 21-jähriger Mann wollte sich nicht ausweisen und weggehen, weshalb er festgehalten wurde. Dagegen wehrte er sich, weshalb er von den zwei Polizeibeamten fixiert wurde. Aus der Gruppe griff in diesem Moment ein 22-jähriger einen der Polizisten an und schlug diesen mehrfach ins Gesicht. Weitere Angriffe konnte der Beamten unter Einsatz seines Schlagstockes abwehren. Gegen alle Anwesenden wurde Ermittlungen eingeleitet, alle standen mehr oder weniger unter Alkoholeinfluss. Beim 22-jährigen wurde eine Blutprobe erhoben, der 21-jährige kam in Gewahrsam. Ein Polizist und der Angreifer wurden leicht verletzt.

