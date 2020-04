Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Papiertonne abgebrannt - Sachschaden an Carport und Garage- Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.04.20, gegen 04.25 Uhr, wurde aus der Schloßstraße in Rheinweiler gemeldet, dass eine Papiertonne brennen würde. Die Tonne stand zu diesem Zeitpunkt in einem Carport und brannte fast vollständig nieder. Durch den Brand wurde eine Wand und das Dach des Carports, sowie einer angrenzenden Garage beschädigt. Die Schadenshöhe dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Möglicherweise wurde der Inhalt der Papiertonne absichtlich in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Bad Bellingen war mit etwa 30 Einsatzkräften am Brandort. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, insbesondere einen Verkehrsteilnehmer, der sich auf der Burgunderstraße befand und durch "Pfeifen" die Hausbewohner auf den Brand aufmerksam gemacht hatte.

