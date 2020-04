Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Aitern/Multen, Lkrs Lörrach: Motorradfahrer gestürzt und schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 12.04.20, gegen 12.55 Uhr, stürzte ein 62-jähriger Motorradfahrer auf der L142 zwischen Holzinshaus und Multen. Der Zweiradfahrer war talwärts unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Hierbei zog sich der Mann schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An seiner Maschine entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

