Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malterdingen: Unfallflucht am Kreisverkehr an der L 113

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 13.04.2020 um 12.30 Uhr, kam es auf der L 113 zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines schwarzen PKW die L 113 von der Autobahn kommend in Richtung Malterdingen und bog im Kreisverkehr nach rechts in Richtung Industriegebiet Malterdingen ab. Hierbei überfuhr er eine Verkehrsinsel, riss ein Verkehrsschild aus der Verankerung und flüchtete im Anschluss unerkannt. Ein Zeuge beschrieb das Fahrzeug als einen SUV mit einer seitlichen Werbeaufschrift "Suzuki". Das flüchtige Fahrzeug müsste Beschädigungen im Frontbereich aufweisen. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

