Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Unfall am Kreisverkehr Rheinhausenstraße-Westendstraße

Freiburg (ots)

Am Ostermontag, 13.04.2020 gegen 14.00 Uhr, kam es an der Kreisverkehrausfahrt zur Westendstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine Fahrradfahrerin überquerte die Westendstraße in Richtung Sportplatz. Hierauf musste eine Autofahrerin, die den Kreisel in Richtung Westendstraße verlassen wollte, anhalten und warten. Ein nachfolgender PKW erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den wartenden PKW auf. Die Polizei sucht nun die unbekannte Radlerin, die zur Klärung der genauen Unfallursache beitragen könnte. Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

REM/td

