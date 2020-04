POL-FR: Emmendingen: Brandstiftung auf dem Kauflandparkplatz

Polizeipräsidium Freiburg

Am Montag, 13.04.2020 gegen 14.12 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand auf den Parkplatz des Kauflandes in der Karl-Bautz-Straße gerufen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brannte dort ein Unterstand für Einkaufswagen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise an das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

