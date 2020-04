Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ausflüge in Zeiten von Corona: Ein Appell an die Vernunft von Motorradfahrern

Märkischer Kreis (ots)

Am vergangenen Wochenende waren auffallend viele Motorradfahrer im Kreisgebiet unterwegs. Insbesondere im Raum Herscheid und Plettenberg. Auf den einschlägigen Routen (L707 Nordhelle, L619 Richtung Sundern) trafen sich auf den Parkplätzen teilweise bis zu 20 Motorradfahrerinnen und -fahrer auf engstem Raum auf und pausierten. Polizeibeamte mussten feststellen, dass der Großteil dieser bei abgelegtem Schutzhelm den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht einhielt. Bei Erblicken von Streifenwagen bzw. Ordnungsamt entfernten sich die Betroffenen zügig in verschiedene Richtungen, was die Identitätsfeststellung erschwerte.

Die Polizei des Märkischen Kreises appelliert an die Motorradfahrer, sich an die derzeit geltenden Bestimmungen zu halten. Ausflüge auf dem Bock sind aktuell nicht verboten. Für Zusammenkünfte von Bikern gelten jedoch dieselben Bestimmungen, wie für Fußgänger.

An den kommenden Wochenenden wird die Polizei daher verstärkt kontrollieren. Festgestellte Verstöße werden konsequent geahndet und zur Anzeige gebracht.

