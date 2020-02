Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der Bremer Heerstraße

Delmenhorst (ots)

Glimpflich ist ein Verkehrsunfall am heutigen Montag, 24. Februar 2020, gegen 15:00 Uhr, auf der Bremer Heerstraße ausgegangen.

Ein 23-Jähriger aus Bremen war mit seinem BMW in Richtung Bremen unterwegs, als er in Höhe des Iprumper Dorfwegs aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geriet. Hier kollidierte er mit der linken Fahrzeugfront eines Mercedes, in dem sich ein 58-jähriger Delmenhorster befand, der die Bremer Heerstraße stadteinwärts befuhr.

Zur Unfallörtlichkeit wurden zwei Rettungswagen sowie ein Fahrzeug der Berufsfeuerwehr Delmenhorst entsandt. Nach einer medizinischen Überprüfung vor Ort konnten beide Fahrer unverletzt aus der Behandlung entlassen werden.

Die Bremer Heerstraße wurde im Bereich der Unfallstelle in Fahrtrichtung Bremen halbseitig gesperrt. Beide Pkw mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell