Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Einbruch in Bauwagen

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 09.04.2020, wurde in einen Bauwagen eingebrochen, der außerhalb von Lottstetten in Gewann Längenlen steht und einem Verein gehört. Gewaltsam drangen der oder die Täter ein und entwendeten eine Spielekonsole und diverses musikalisches Equipment. Der Schaden dürfte sich im vierstelligen Bereich bewegen. Der Polizeiposten Jestetten (Kontakt 07745 7234) ermittelt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell