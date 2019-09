Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis)Illingen - Einbruch in Vereinsgaststätte

Illingen (ots)

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht zum Donnerstag durch das Aufhebeln einer Eingangstür in die Räume der Vereinsgaststätte des in der Goethestraße gelegenen SV Illingen. Im Innern wuchteten sie weitere vier Türen zu Lagerräumen auf. Neben etwas Münzgeld erbeuteten die Langfinger einen Receiver, einen Kaffeeautomat sowie einen PC-Monitor. Zudem verköstigten sich die Diebe mit Vanilleeis und Keksen. Die Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern. Hinweise auf die Täter ergaben sich bisher nicht.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell