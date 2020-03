Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln/ Mit geklautem Auto Unfall gebaut und abgehauen

Coesfeld (ots)

Den grauen Mercedes eines 34-jährigen Nottulners stahlen Unbekannte am Donnerstag (11.03.) zwischen 10.30 Uhr und 17 Uhr auf der Schlehbiek in Nottuln. Mit diesem Wagen wurde am gleichen Tag um 13.15 Uhr in Appelhülsen auf der L844 eine Unfallflucht begangen. Der Fahrer hatte die Kontrolle über den Mercedes verloren und das unfallbeschädigte Auto zurückgelassen. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

