POL-COE: Lüdinghausen, Valve/ Auto aufgebrochen und Handtasche gestohlen

Coesfeld (ots)

Nur für 10 Minuten hatte eine 81-jährige Lüdinghauserin ihren Mercedes auf der Valve in Lüdinghausen am Freitagnachmittag (13.03.) um 14.30 Uhr geparkt. In dieser Zeit brachen Unbekannte den Wagen auf und stahlen aus dem Kofferraum die Handtasche der Seniorin. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

