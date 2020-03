Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Kreuzung Hohe Lucht/ Zwei Schwerverletzte bei Auffahrunfall

Coesfeld (ots)

Zwei Schwerverletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen (12.03.) um 05.20 Uhr an der Kreuzung "Hohe Lucht" (B58 / K2) in Ottmarsbocholt. Ein 27-jähriger Autofahrer aus Lüdinghausen war auf dem Weg in Richtung Ascheberg. Als die Ampel an der Kreuzung "Hohe Lucht" auf gelb umsprang, bremste er stark ab. Der nachfolgende Autofahrer im Alter von 24 Jahren aus Oer-Erkenschwick fuhr auf. Zwei Rettungswagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser; zwei Abschleppfirmen kümmerten sich um die Unfallautos. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn.

