Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verletzte Person in der Haslacher Straße aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 12.04.2020, wurde der Polizei um circa 23 Uhr durch Zeugen mitgeteilt, dass in der Haslacher Straße in Freiburg eine Person nach Hilfe rufe. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit wurde im Nahbereich der Bushaltestelle "Haslacher Straße" eine verletzte männliche Person auf der Straße liegend festgestellt.

Wenige Meter entfernt und teilweise auf dem Bürgersteig stand ein möglicherweise zur verletzten Person gehörender Pkw mit Unfallschaden. Der 37-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugenaussagen zufolge entfernte sich ein zweiter Pkw vor Eintreffen der Polizei von der mutmaßlichen Unfallörtlichkeit.

Die genauen Hintergründe sind Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zum Vorgang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882-4421 beim Polizeirevier Freiburg-Süd zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell