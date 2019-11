Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht

Loccum (ots)

Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin befährt am 16.11.2019 um 05:55 Uhr die Alte Zollstraße aus Richtung Loccum kommend in Richtung Dino-Park Münchehagen. Ihr begegnet ein roter Transporter. Die linken Außenspiegel beider Fahrzeuge berühren sich. Am Fahrzeug der 27-jährigen zerbricht der Spiegel. Der Schaden beträgt ca. 100EUR. Der rote Transporter hält kurz an der Unfallstelle an. Unmittelbar darauf flüchtet er mit seinem Fahrzeug in Richtung Loccum/B441. Hinweise zum flüchtenden Fahrzeug und dessen Fahrer können an die Polizei Stolzenau, Tel.: 05761/92060, mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Stolzenau

Sandbrink 2

31592 Stolzenau

Telefon: 05761/92060

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell