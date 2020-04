Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Autofahrer verliert Kontrolle - Drogentest positiv

Freiburg (ots)

Ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer hat am Dienstagabend, 14.04.2020, in WT-Waldshut die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der 25-jährige war gegen 20:40 Uhr mit seinem Alfa Romeo beim Verlassen des Kreisverkehrs in die Gurtweiler Straße nach links gekommen und zunächst gegen die Verkehrsinsel geprallt. Danach wurde der Pkw nach rechts abgewiesen und kollidierte frontal mit einer Straßenlaterne, die gegen eine Hauswand fiel. Ein Drogentest beim Fahrer war positiv, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde. Am Auto entstand Totalschaden. Der Sachschaden dürfte bei insgesamt mehreren tausend Euro liegen. Die Feuerwehr reinigte die Straße, die Stadtwerke nahmen die zerstörte Straßenlaterne vom Stromnetz.

