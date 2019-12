Polizei Braunschweig

POL-BS: Mehrere Ladendiebstähle durch Kinder und Jugendliche

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt/Nordbahnhof 16.12.2019

Auffällig viele Schüler wurden am Montag bei Diebstählen von Kosmetika, Süßigkeiten und einer Vielzahl von Bekleidungsstücken beobachtet.

Am Montagmorgen noch vor Beginn der Schule wurde ein 11-jähriges Kind erwischt, wie es in einem Supermarkt eine Süßigkeit von geringem Wert in seine Tasche steckte und ohne zu bezahlen den Markt verlassen wollte.

Am Nachmittag gegen 14 Uhr kamen weitere Diebstähle von Kosmetikartikeln hinzu, die drei 12- bis 15-Jährige in verschiedenen Geschäften an sich nahmen.

Besonders auffällig war eine Gruppe von sechs Jungen, die zahlreiche Bekleidungsstücke namhafter Marken an sich nahmen. Einen 13- und einen 15-Jährigen konnten Mitarbeiter des Warenhauses festhalten, während die anderen mitsamt dem restlichen Diebesgut weglaufen konnten. Insgesamt hatte die Gruppe über 20 Teile entwendet, darunter diverse Pullover, Mützen, Handschuhe, ein T-Shirt, einen Trainingsanzug und andere Sportartikel.

Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

In allen Fällen wurden Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls gegen die Kinder und Jugendlichen eingeleitet. Die Eltern wurden über die Vorfälle informiert, die ihre Sprösslinge im Anschluss wieder in Empfang nehmen durften.

