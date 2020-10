Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfall im Begegnungsverkehr zwischen Drangstedt und Bad Bederkesa

Cuxhaven (ots)

Drangstedt. Bereits am 22.09.2020 kam es, gegen 15:00 Uhr, in Geestland auf der Landesstraße 120, im Kurvenbereich des Ortsausgangs Drangstedt in Richtung Bad Bederkesa, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Sattelzügen. Es handelte sich hierbei um einen Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, einem sog. "Spiegelklatscher", wobei abfallende Fahrzeugteile der getroffenen Außenspiegel auch zwei weitere Pkw beschädigt haben. Dabei soll der Sattelzug, der in Richtung Drangstedt Ortsmitte fuhr, gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen haben. Dieser kam dann auch seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und fuhr weiter. Bei der Sattelzugmaschine handelte es sich um ein Fabrikat der Marke Mercedes, Modell Actros. Näher konnte das Zugfahrzeug nicht beschrieben werden. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang oder den -verursacher geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeistation Bad Bederkesa zu melden (Telefon 04745-931140).

