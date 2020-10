Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Westerstede: Pedelecfahrer bei Unfall verletzt

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, gg. 15:55 Uhr, kam es in Augustfehn an der Kreuzung Stahlwerkstraße / Friesenstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Der 25jährige Fahrer eines Opel Astra befuhr die Neue Straße in Richtung der vorfahrtsberechtigten Stahlwerkstraße. Der 52jährige Pedelecfahrer aus Apen befuhr den Radweg neben der Stahlwerkstraße. Als der Autofahrer den Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung Friesenstraße überqueren wollte, übersah er das von links kommende Pedelec. Es kam zu einem Zusamenstoß, wobei der Fahrer des Pedelec auf die Motorhaube des Pkw geschleudert wurde und sich dabei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungswagen dem Klinikum Westerstede zugeführt, wo er zunächst stationär aufgenommen wurde. Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen liegt bei etwa 1500,--Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Westerstede unter der rufnummer 04488/833-115 in verbindung zu setzen.

