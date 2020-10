Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Verkehrsunfälle mit mehreren Verletzten +++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstagabend (21.30 Uhr) ereignete sich am Posthalterweg in Oldenburg ein Unfall, bei dem drei Insassen eines Autos verletzt wurden:

Ein 19-jähriger Fahranfänger hatte mit seinem Subaru den Kreisverkehr am Posthalterweg befahren. Beim Herausfahren aus dem Kreisverkehr in Fahrtrichtung Ammerländer Heerstraße verlor der Oldenburger aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Subaru geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort schließlich frontal mit einem Baum. Der Fahrer, seine ebenfalls 19-jährige Beifahrerin und ein 15-jähriger Jugendlicher wurden leicht verletzt und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Subaru entstand erheblicher Sachschaden. (1169951)

Bereits um 12.15 Uhr kam es am Friedhofsweg zu einem weiteren Unfall ohne Fremdbeteiligung: Eine 72-jährige Frau war mit einem Leichtkraftrad auf dem Friedhofsweg in Richtung Ziegelhofstraße unterwegs. An der Ampelkreuzung musste sie abbremsen und kam auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen. Dabei stürzte sie auf die Seite und verletzte sich schwer am Arm. Sie wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. (1168340)

Der Unfalldienst der Polizei nimmt unter der Telefonnummer 0441/790-4115 Zeugenhinweise entgegen.

