Goldenstedt - Einbruchsversuch in Kindergarten

Zwischen Mittwoch, 23. September 2020, 22.00 Uhr und Donnerstag, 24. September 2020, 16.30 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Goldenstedt, Banrstofer Straße, auf das Gelände einer Kindertagesstätte in der Barnstorfer Straße. Hier beabsichtigten sie in das Gebäude einzudringen, indem sie versuchten zwei Terrassentüren aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch. Das Gebäude wurde nicht betreten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt entgegen, Tel.: 04444-96722-0.

Lohne - Versuchter Diebstahl eines Pedelecs

Am Freitag, 25. September 2020, kam es zwischen 01.45 und 02.00 Uhr in der Straße Auf dem Moorkamp zu einem versuchten Pedelec-Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter begab sich in eine dortige Garage und legte sich diverse Werkzeuge und Getränke zurecht. Vermutlich wegen des bellenden Haushundes nahm der Täter lediglich das Pedelec des Geschädigten an sich und flüchtete. Nach wenigen Hundert Metern ließ er auch dieses zurück und konnte in unbekannte Richtung flüchten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 4442-808460) entgegen.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 24. September 2020, wurde um 18.15 Uhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta auf dem Strothmanns Kamp kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 24. September 2020, wurde um 17.20 Uhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Bakum auf der Brandstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann alkoholisiert gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Daher wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

