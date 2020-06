Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl einer Handtasche

Zweibrücken (ots)

Am 27.06.2020 wurde eine 31-jährige Frau um 18:50 Uhr auf dem Parkplatz vor der Firma Aldi am Hilgard-Center Opfer eines dreisten Diebstahls. Nach ihrem Einkauf begab sich die Frau zu ihrem geparkten Fahrzeug und lud ihre Einkäufe in den Kofferraum ein. Um die Hände frei zu haben, legte sie ihre Handtasche mit Handy, Geldbeutel und sonstigen persönlichen Gegenständen in ihren Einkaufswagen. Ein vorbeifahrender Fahrradfahrer mit hellblauem Kapuzenpulli griff in den Einkaufswagen, schnappte sich die Handtasche und fuhr in Richtung Saarlandstraße davon. Der Frau entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. |pizw

