Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Von der Sonne geblendet

Heltersberg (ots)

Am Freitagmorgen kam es in Heltersberg zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher wollte von der Hornbachstraße nach links in die Velmannstraße abbiegen. Durch die aufgehende Sonne wurde er hierbei in seiner Sicht beeinträchtigt, erkannte nicht dass auf der Velmannstraße ein Pkw in Richtung Ortsmitte unterwegs war und stieß mit diesem zusammen. Der Unfallverursacher zog sich bei dem Zusammenstoß eine leichtere Kopfverletzung zu. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt. /piwfb

