Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mehrere Waldbrände rufen die Feuerwehr auf den Plan

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Unterhalb der Straße Am Petersberg kam es am Donnerstag und am Freitag zu insgesamt drei Waldflächenbränden. Alle Brände konnten durch die eingesetzten Feuerwehren schnell unter Kontrolle gebracht werden. Bei dem Brand am Freitagnachmittag wurden die Löscharbeiten der Feuerwehr noch durch einen heftigen Wolkenbruch unterstützt. Die Polizei sucht Zeugen, die in dem Waldbereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Es muss aktuell davon ausgegangen werden, dass die Brände mehr oder weniger gelegt wurden. /piwfb

