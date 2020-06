Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zweibrücken (ots)

Am 26.06.2020 wurde der Polizei um ca. 23:40 Uhr ein gestürzter Fahrradfahrer in der Fruchtmarktstraße gemeldet. Kurze Zeit später konnte der 28-jährige Mann festgestellt werden, als er in Richtung Oselbachstraße unterwegs war und sein, durch den Sturz beschädigtes Fahrrad schob. Aufgrund seines Sturzes hatte sich der Mann Schürfwunden am linken Knie und am Schienbein zugezogen. Des Weiteren klagte er über Schmerzen im Brustbereich. Da der Mann sichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm ein Alkoholtest angeboten, der über 1,5 Promille ergab. Zur Versorgung seiner Verletzungen wurde der Mann ins Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm auch im Rahmen der Anzeige eines Verkehrsunfalls / Trunkenheit im Straßenverkehr eine Blutprobe entnommen. |pizw

