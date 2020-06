Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Motorradfahrer stürzt im Kurvenbereich

Leimen (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr ein niederländischer Motorradfahrer die K32 von Waldfischbach-Burgalben in Richtung Leimen. In einer Linkskurve verlor der 31-jährige Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Das Motorrad wurde bei dem Unfall stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. /piwfb

