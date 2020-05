Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gartenhausaufbrüche in Bietigheim-Bissingen, Mundelsheim und Renningen

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Gartenhausaufbruch und Sachbeschädigung an mehreren Obstbäumen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Bietigheim-Bissingen, Gewann Kallmaten, in ein dortiges Gartenhaus eingebrochen. Aus dem Gartenhaus wurden ein Rasenmäher und ein Benzinkanister entwendet. Weiter wurde durch die unbekannten Täter auf dem Grundstück zwei Obstbäume gefällt. Der durch die Täter verursachte Schaden beträgt über 1.000 Euro. Anschließend wurden durch die Täter an einem Feldweg noch vier weitere Obstbäume gefällt, welche bis zu vier Meter hoch waren. Einer dieser Bäum wurde entwendet und abtransportiert. Der entstandene Schaden an den Bäumen beträgt weitere 2.000 Euro. Am Dienstag und Mittwoch kam es im Bereich zwischen Untermberg und Unterriexingen bereits zu ähnlich gelagerten Vorfällen (wir berichteten am 14.05.2020, 11:50 Uhr). Hierbei wurden ebenfalls mehrere Obstbäume gefällt und beschädigt. Ein Tatzusammenhang wird angenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in dieser Sache gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Telefon Nummer 07142/4050 in Verbindung zu setzen.

Mundelsheim: Zwei Gartenhäuser aufgebrochen

In der Zeit von Dienstag bis Freitag wurde zunächst auf einem Gartengrundstück im Gewann "Ober den Bachwiesen" in ein Gartenhaus eingebrochen. Aus dem Gartenhaus wurden ein Rasenmäher und ein Benzinkanister entwendet. Anschließend suchten die unbekannten Täter ein Nachbargrundstück auf und brachen dort in das Gartenhaus ein. Aus diesem Gartenhaus wurde ebenfalls ein Benzinkanister entwendet. Das entwendete Diebesgut hat einen Gesamtwert von 200 Euro. An den Gartenhäusern entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro.

Renningen: Mehrere Gartengeräte aus Gartenhaus entwendet

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben bislang unbekannte Täter die Türe eines Gartenhauses im Gewann Berg aufgebrochen und anschließend aus diesem mehrere Gartengeräte und Gartenzubehör im Wert von etwa 900 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 200 Euro.

