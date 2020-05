Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verfolgunsfahrt in Waldenbuch und Schönaich, Trunkenheitsfahrt in Weil im Schönbuch und Verkehrsunfall mit Verletzten in Weil der Stadt

Ludwigsburg (ots)

Waldenbuch/Schönaich: 18-Jähriger flüchtet mit gestohlenem Pkw vor der Polizei

Mit einem gestohlenen Fahrzeug ist ein junger Mann am späten Freitagabend vor der Polizei geflüchtet. Der 18-Jährige war zunächst mit einem Ford Galaxy von Schönaich kommend in Richtung Waldenbuch unterwegs, wo er gegen 23:30 Uhr am Ortseingang Waldenbuch auf eine Kontrollstelle zufuhr. Bei Erkennen der Polizei wendete er und fuhr auf der Landesstraße 1185 in Richtung Schönaich zurück. Als eine Streifenwagenbesatzung dem Ford deshalb folgte, beschleunigte der Fahrer stark. Er versuchte sich durch deutlich überhöhte Geschwindigkeit und waghalsige Fahrmanöver der Kontrolle zu entziehen. Kurz vor dem Ortseingang Schönaich touchierte der Ford dann mehrfach den rechten Bordstein, beschädigte dabei einen Leitpfosten und geriet schließlich nach rechts in den Grünstreifen, wo das Fahrzeug zum Stehen kam. Durch das Touchieren des Bordsteins entstand an dem Ford Galaxy ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Der 18 Jahre alte Fahrer ergriff anschließend zu Fuß die Flucht, konnte von den Polizeibeamten aber nach kurzer Verfolgung in einem nahegelegenen Gartengrundstück festgenommen werden, wobei er gegen die Festnahme Widerstand leistete und die eingesetzten Beamten beleidigte. Der Beschuldigte sollte anschließend zum Polizeirevier Böblingen verbracht werden. Nachdem er während der Fahrt im Streifenwagen zunächst versucht hatte, einem Beamten einen Kopfstoß zu verpassen, klagte er anschließend über medizinische Beeinträchtigungen, weshalb er direkt ins Krankenhaus gefahren wurde. Auch während der dortigen Untersuchung beleidigte der Beschuldigte die eingesetzten Polizeibeamten fortlaufend. Da er ganz offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung stationär im Krankenhaus aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen ergaben schließlich, dass der 18-Jährige, der zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, den von ihm genutzten Ford kurz zuvor in Dettenhausen (Landkreis Tübingen) gestohlen hatte.

Weil im Schönbuch: Alkoholisierter Fahrzeugführer gerät in den Gegenverkehr

Aufmerksamen Verkehrsteilnehmern fiel der 50-jährige Fahrer eines Mazda am Freitagvormittag gegen 09:40 Uhr durch unsichere Fahrweise auf der K1048 zwischen Breitenstein und Neuweiler auf. Er geriet mehrfach in den Gegenverkehr, so dass die dort fahrenden Fahrzeuge abgebremst werden mussten. Das Fahrzeug wurde durch die Zeugen bis zu einer Tiefgarage in Neuweiler verfolgt, wo der Fahrer im Anschluss durch eine Streife des Polizeireviers Böblingen kontrolliert werden konnte. Dabei wurde eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt. Der Mazda wurde beim Streifen eines Betonpfostens in der Tiefgarage leicht beschädigt. Am Freitagnachmittag stellte eine 36-jährige Anwohnerin an ihrem vor der Tiefgarage geparkten Opel einen Unfallschaden fest. Dieser konnte im weiteren Verlauf ebenfalls einer Berührung mit dem Mazda zugeordnet werden. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/132500, zu melden.

Weil der Stadt: Vorfahrtsunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Freitag kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Weil der Stadt. Ein 22-jähriger Ford Galaxy-Fahrer wollte von der Merklinger Straße nach links auf die Josef-Beyerle-Straße einbiegen. Hierbei übersah er den auf der Merklinger Straße geradeaus fahrenden Ford Fiesta einer 31-Jährigen. Beide Beteiligte verletzten sich durch den Aufprall leicht, der 22-Jährige wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ungefähr 7.000 Euro.

