POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.04.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Gegen geparktes Auto gefahren und geflüchtet

Aut etwa 1.000 Euro beläuft sich der Schaden an einem Hyundai, den eine Unbekannte mit ihrem Fahrzeug am Montagmorgen in Öhringen verursachte. Ein 49-Jähriger hatte den Wagen auf einem Parkplatz am Bahnhof abgestellt, als eine unbekannte Frau gegen 10.15 Uhr beim Einparken mit ihrem Auto dagegen fuhr. Zeugen machten die Frau auf den Unfall aufmerksam und forderten sie auf, zu warten. Die Autofahrerin flüchtete jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, sich das Kennzeichen merken konnten oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefonnummer 07941 9300, zu melden.

Öhringen: Unfall in Baustelle

Einmal nicht aufgepasst und schon krachte es am Montagmittag in Öhringen. Gegen 12 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Mazda auf der Austraße unterwegs. An der Baustelle der Kreuzung Sudetenstraße und Möhriger Straße bog der Mazda-Fahrer in Richtung Möhrig ab und übersah dabei wohl den vorfahrtsberechtigten Golf eines 59-Jährigen. Es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision, bei der glücklicherweise niemand verletzt wurde. Den bei dem Unfall entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwas 6.500 Euro.

