Polizei Aachen

POL-AC: Polizei nimmt mit Haftbefehl gesuchten Straftäter fest - weiteres Strafverfahren folgt

Aachen (ots)

Heute Morgen (19.12.2019) gegen 2.40 Uhr störten vier Männer durch lautes Schreien auf der Straße die Nachtruhe am Gasborn. Als Polizisten diese Personengruppe überprüfte stellte sich heraus, dass einer der Männer mit Haftbefehl gesucht wurde. Um dem Gefängnis zu entgehen, wollte er ersatzweise den fälligen Geldbetrag bezahlen. Da die Formalitäten auf der Polizeiwache erledigt werden mussten, transportierten die Polizisten den Mann dort hin. Im Innenhof ließ der Festgenommene offensichtlich noch ein Tütchen mit weißem Pulver fallen, was den Polizisten auffiel und eine intensive Personendurchsuchung nach sich zog. Dabei fanden die Beamten Drogen, die in der Menge den Eigenbedarf übersteigen und weiterhin Bargeld im vierstelligen Bereich. Der 26-jährige Mann wurde festgenommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts mit Handel von illegalen Betäubungsmitteln eingeleitet. (fp)

