Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchten Dieb gefasst

Neugersdorf (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am 19. April 2020 in Neugersdorf einen per Haftbefehl gesuchten Dieb. Der 21-jährige Tscheche war gegen 14:30 Uhr als Mitfahrer in einem PKW unterwegs und wurde durch die Beamten in Gewahrsam genommen. Der Haftrichter entscheidet heute über die Anordnung der Untersuchungshaft.

