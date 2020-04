Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zweimal ohne Führerschein - zweimal unter Drogeneinfluss

Zittau (ots)

Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz (GEGO) stoppten am 15. April 2020 innerhalb einer Stunde zwei Kraftfahrer, die für ihre Fahrzeuge keinen Führerschein besitzen und beide vor der Fahrt Drogen konsumiert hatten. Um 11:05 Uhr war es ein Mopedfahrer, der von Zittau nach Mittelherwigsdorf fuhr und hier kontrolliert wurde. Der 45-jährige Deutsche konnte keinen Führerschein vorlegen und hatte laut Drogenschnelltest Cannabis konsumiert. Sein 15-jähriger Sohn musste das Moped nach Hause schieben. Um 12:20 Uhr war es ein 42-jähriger Tscheche, der in Zittau einen Renault Fluence lenkte. Der Mann besitzt wohl einen tschechischen Führerschein. Ob das seit Februar geltende deutsche Fahrverbot noch Gültigkeit hat, konnte vor Ort noch nicht geklärt werden. Die Weiterfahrt wurde dennoch untersagt. Dies nicht zuletzt auch wegen dem Rauschzustand, in dem sich der Fahrer befand. Laut Drogenschnelltest hatte er Amphetamine zu sich genommen. Gegen beide Männer ermittelt nun die Landespolizei wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell