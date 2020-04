Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Autodieb an Grenze gestoppt

Zittau (ots)

Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz (GEGO) kontrollierten am 13. April 2020 gegen 20:45 Uhr in der Zittauer Chopinstraße einen 5er BMW Touring. Der 35-jährige Fahrer aus Littauen wollte über den gesperrten Grenzübergang nach Polen ausreisen. Seine Fahrt endete jedoch hier. Der Wagen war in der Nacht vom 8. auf den 9. April 2020 in Südhessen gestohlen worden. Außerdem bestand ein Fahrverbot gegen den Mann. Ein Alkohol- und Drogenschnelltest verlief negativ. Er wird bereits von den Strafverfolgungsbehörden in diversen Ermittlungsverfahren gesucht. Der Mann wurde festgenommen und an Beamte des Polizeireviers Zittau übergeben. Er muss sich nun wegen Diebstahls und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

