Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Spielende Kinder vom Bahnviadukt geholt

Löbau (ots)

Auf dem Viadukt nahe des Löbauer Bahnhofs hielten sich am 8. April 2020 gegen 18:30 Uhr drei Mädchen direkt auf den Gleisen auf. Da es sich um die befahrende Strecke in Richtung Görlitz handelt, musste die Bundespolizei mit Blaulicht anrücken. Die Beamten stellten die Kinder im Alter von 12, 13 und 15 Jahren zur Rede und klärten sie über die Lebensgefahr auf, in die sie sich leichtfertig begeben hatten - nur um Fotos im Gleis zu schießen.

Die Bundespolizei hat es immer wieder mit leichtsinnigen Bürgern zu tun, die unter anderem die Gleise zur Abkürzung von Fußwegen nutzen. Aber auch Kids suchen den gefährlichen Nervenkitzel. Die heutigen Züge sind aufgrund ihrer modernen Technik kaum hörbar und ihre Geschwindigkeit wird immer wieder unterschätzt. Hiermit will die Bundespolizei nochmal auf die im vergangenen Jahr begonnene Aufklärungskampagne hinweisen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell